The Lord of the Rings Gollum: un video gameplay dell'intero gioco è trapelato in rete

A pochissimi giorni dal debutto nei negozi di The Lord of the Rings: Gollum è trapelato in rete un video gameplay di quasi dieci ore che mostra l'intero gioco di Daedalic Entertainment, dall'inizio fino ai titoli di coda.

Il video è stato caricato dallo youtuber 7anouneh e volendo potrete guardarlo a questo indirizzo, per quanto potrebbe essere rimosso in ogni momento.

La descrizione afferma che il gioco gira su PC con scheda grafica RTX serie 30 (ma non viene specificato quale modello) e che "tutti i filmati sono registrati e riprodotti con il permesso della compagnia", ma dubitiamo che sia questo il caso, considerando che il lancio è fissato al 25 maggio 2023 su PC e console.

Se non temete gli spoiler, il filmato permette di farsi un'idea del gioco in attesa delle recensioni della stampa che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. In alternativa potrete sempre leggere il nostro provato di The Lord of the Rings: Gollum, che purtroppo non ci ha impressionato particolarmente a causa di meccaniche di gioco vetuste e un comparto grafico che lascia a desiderare, al netto comunque di una narrativa molto fedele all'opera di J. R. R.Tolkien.