Convergence: A League of Legends Story, il trailer di lancio dell'action adventure con Ekko

Da oggi Convergence: A League of Legends Story è disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch e per festeggiare Riot Forge e gli sviluppatori di Double Stallion Games hanno pubblicato il trailer di lancio di questo interessante action adventure con Ekko come protagonista assoluto, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Accolto a braccia aperte dalla critica internazionale, stando alle prime recensioni apparse in rete, il gioco è disponibile in formato digitale al prezzo di 29,99 euro per tutte le piattaforme, con la possibilità di acquistare anche la Deluxe Edition a 39,99 euro che include il tradizionale pacchetto di costumi extra per il protagonista, nonché il fumetto e l'artbook digitali. Volendo è anche in vendita una ricca Collector's Edition in formato fisico direttamente dallo store ufficiale di Riot Games.

Convergence: A League of Legends Story è un action adventure 2D in stile metroidvania in cui i giocatori impersoneranno Ekko, uno degli eroi di LOL e personaggi della serie Arkane di Netflix. Il nostro è in grado di manipolare il corso del tempo grazie a un dispositivo di sua invenzione, utile per salvare la pelle in situazioni complicate ma che può portare a conseguenza catastrofiche se usato in maniera sconsiderata, come imparerà a sue spese nel corso dell'avventura.

Oltre a Convergence, sempre dall'universo di LoL sono arrivati e sono in arrivo altri spin-off pubblicati dall'etichetta Riot Forge, come The Mageseeker, un action RPG in 2D con protagonista Sylas (ecco la nostra recensione) e Song of Nunu.