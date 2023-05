Convergence: A League of Legends Story, al via i preorder, dettagli su Deluxe e Collector's Edition

A partire da oggi sono disponibili i preorder di Convergence: A League of Legends Story per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch, in vista del lancio in programma per il 23 maggio 2023.

Il gioco sarà disponibile in digitale al prezzo di 29,99 euro su tutte le piattaforme. Oltre alla versione Standard è possibile acquistare anche l'Edizione Deluxe al prezzo di 39,99 euro, che include una serie di contenuti bonus, che abbiamo elencato di seguito:

Aspetto Ekko Guardiano Stellare

Aspetto Ekko in Rovina

Fumetto e artbook digitali di Convergence

C'è anche una ricca Collector's Edition fisica, acquistabile esclusivamente sullo store ufficiale di Riot Games al prezzo di 179,99 euro, che potrete ammirare nell'immagine in testa alla notizia, che include:

Edizione deluxe del gioco Convergence: A League of Legends Story

Statuetta di Ekko

Scatola dell'Edizione per collezionisti

Artbook con copertina rigida

Fumetto

Spille smaltate di Ekko, Ekko Futuro, Warwick, Camille e Jinx

Convergence: A League of Legends Story è un action adventure 2D dove i giocatori vestiranno i panni di Ekko, uno dei personaggi più celebri di League of Legends, in un'avventura dove impareranno che cambiare il corso del tempo può portare a conseguenze catastrofiche. Il gioco si presenta come un action platformer bidimensionale con un gameplay votato soprattutto all'azione e meccaniche legate all'abilità unica di Ekko di poter viaggiare nel tempo e nello spazio.