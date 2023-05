Street Fighter 6: il trailer di lancio del picchiaduro Capcom con il rapper Lil Wayne

Mancano pochi giorni al debutto di Street Fighter 6 e per ricordarci l'appuntamento oggi Capcom ha pubblicato il trailer di lancio presentato da Lil Wayne. Potrete visualizzarlo nel player sottostante.

Nel filmato il famoso rapper ci introduce al mondo di Street Fighter 6, mentre sullo sfondo scorre un mix di sequenze tratte dal gioco che presentano i vari lottatori che faranno parte del roster al lancio, ricordando inoltre l'importanza della personalizzazione del proprio avatar nella modalità World Tour e il multiplayer online e locale.

Vi ricordiamo che Street Fighter 6 sarà disponibile nei negozi a partire dal 2 giugno 2023, per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC. Sugli store delle rispettive piattaforme è possibile scaricare una demo gratuita del gioco, che permette di avere un assaggio del World Tour.

Per chi non lo sapesse si tratta della novità maggiore di Street Fighter 6, una modalità dove i giocatori possono creare il loro lottatore dei sogni usando un ricco editor per definirne i tratti del viso e del corpo, nonché lo stile di combattimento. Una volta fatto potranno esplorare varie location, sfidare altri lottatori guidati dalla CPU o creati da altri giocatori, il tutto condito da varie attività secondarie da svolgere tra una scazzottata e l'altra.