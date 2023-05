One Piece: la serie Netflix è quasi pronta all'uscita, annuncia Eiichiro Oda

Un aggiornamento sulla serie Netflix di One Piece arriva da parte di Eiichiro Oda, creatore del manga originale, il quale ha commentato la produzione dello show live action in un messaggio pubblicato su Instagram, comunicando che è quasi pronta e ormai vicina all'uscita.

"Sto lavorando con Tomorrow Studios e Netflix da un bel po' di tempo a questa parte", ha scritto Oda, "Anche se loro capiscono ognuno dei personaggi, veniamo ovviamente da culture differenti dunque, quando si tratta di intrattenimento, abbiamo codici, abilità specifiche e mire differenti. A volte può risultare frustrante da entrambe le parti", ha scritto inoltre l'autore.



Sembra che il mangaka abbia voluto far presente come la produzione della serie live action di One Piece non sia stata facile, almeno in una prima fase, ma poi gli attriti si siano appianati. "Mi ritrovavo a pensare: se stiamo tutti cercando di andare nella stessa direzione perché non siamo in sintonia? C'è stato anche un momento in cui ho pensato se una produzione straniera fosse proprio possibile o no".

Tuttavia, i problemi sembrano essere stati infine superati: "Stiamo lavorando duramente da molto tempo, e ora ognuno di noi lavora in sintonia. Ci siamo finalmente, considerando a che punto mi trovo nella mia vita, credo che questa sia l'ultima possibilità di portare One Piece in tutto il mondo", ha riferito Oda.

L'autore ha inoltre fatto sapere che la produzione si trova attualmente nella fase di rifinitura di tutti gli otto episodi che compongono della serie, la quale "salperà molto presto", ha riferito. La serie Netflix sarà un adattamento parziale del celebre manga/anime, in base a quanto annunciato in precedenza, sappiamo che dovrebbe uscire nel corso del 2023 ma non ci sono ancora informazioni più precise.