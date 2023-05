Guerrilla parlerà dei suoi progetti futuri e verrà premiata al Develop:Brighton 2023

Guerrilla Games riceverà il riconoscimento "Star Award" al Develop:Brighton 2023, che si terrà dall'11 al 13 luglio 2023, e in tale occasione fornirà anche uno sguardo sul suo futuro, forse con un accenno a un nuovo gioco in sviluppo.

Il team PlayStation Studios sarà protagonista di un keynote durante la conferenza britannica dedicata agli sviluppatori, con Angie Smets, Jan-Bart van Beek e Michiel van der Leeuw che interverranno durante l'evento e, a quanto pare, forniranno anche la possibilità di dare un'occhiata a quello che arriverà nel prossimo futuro da parte di Guerrilla Games.

La questione è volutamente lasciata vaga, ma è possibile che tra i resoconti e le testimonianze sullo sviluppo di Horizon Forbidden West e del Decima Engine ci sia spazio anche per sapere qualcosa dei progetti futuri del team di sviluppo in questione.

In tale occasione, Guerrilla riceverà anche il Develop Star Award, ovvero un riconoscimento ufficiale che l'evento in questione assegna annualmente ad alcuni sviluppatori che si sono distinti nel corso dell'anno. Tra gli altri team che sono previsti intervenire nel corso del Develop:Brighton ci sono Hi-Rez Studios, Simo Digital e vari altri studi.

Smets, peraltro, è stata recentemente nominata Head of Development Strategy di PlayStation Studios, a dimostrazione di come il team in questione sia particolarmente in vista all'interno dei first party Sony, considerando che anche Hermen Hulst, co-fondatore di Guerrilla, è ora il capo di PlayStation Studios.