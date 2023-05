Redfall: l'analisi tecnica di Digital Foundry evidenzia molti problemi per il gioco Arkane

Non poteva mancare la consueta analisi tecnica di Digital Foundry su Redfall, che possiamo vedere nel video riportato qui sotto e che chiaramente stronca alquanto il gioco Arkane a causa di diversi problemi tecnici, anche se evidenzia anche alcuni aspetti positivi.

Redfall non è privo di fascino, riferisce la redazione britannica, ma ci sono veramente diversi inconvenienti tecnici, come evidenziato dall'analisi qui sotto.

Il gioco è costruito su Unreal Engine 4 invece del CryEngine usato per Prey o del Void Engine usato da Arkane Lyon: ci sono alcune zone che dimostrano il "livello di attenzione che è opportuno attendersi da un gioco Arkane", dice Digital Foundry, con particolare attenzione ad alcune aree specifiche della mappa e alle nuvole volumetriche.

Per il resto, il pop-in delle texture è un effetto molto frequente, con alcune che impiegano anche 20 secondi a caricare e comparire in maniera corretta. Curiosamente, l'analisi fa notare come le texture dei tronchi degli alberi sembrino peggiori di quelle visibile in Halo: Combat Evolvei del 2001.

La gestione delle ombre è carente, ma i problemi forse maggiori derivano dall'intelligenza artificiale, che può causare ulteriori bug durante il gioco. Se non altro, sul fronte della risoluzione Redfall viene visualizzato a 4K nativi su Xbox Series X e a 1440p nativi su Xbox Series S.

Lo screen space reflection è presente solo su Series X, ma compare in alcune scene d'intermezzo anche su Series S. Sul fronte performance, il gioco è bloccato a 30 fps su entrambe le console, come è ben noto, e mantiene il target in maniera stabile, salvo alcuni piccoli cali rilevati soprattutto in 4 giocatori. I controlli sembrano avere un'ampia deadzone. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Redfall.