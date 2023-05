Bungie potrebbe passare a Unreal Engine 5, in base ad alcuni annunci di lavoro

Secondo vari annunci di lavoro, c'è la possibilità che Bungie abbia intenzione di passare ad Unreal Engine 5, lasciando dunque il suo motore proprietario Tiger Engine, almeno per uno dei nuovi progetti in sviluppo, che sarebbe una nuova proprietà intellettuale.

Si tratta di annunci di lavoro riferiti soprattutto alla nuova proprietà intellettuale non ancora annunciata che dovrebbe rappresentare un grosso gioco in sviluppo presso il team. Sebbene la cosa non indichi necessariamente un passaggio di tecnologia, molti di questi annunci riportano la conoscenza di Unreal Engine come un requisito importante per poter candidarsi ai posti di lavoro offerti.

Si tratta di un requisito che potrebbe essere considerato generico, guardando alla diffusione estrema del motore grafico di Epic Games a questo punto, ma la richiesta specifica e reiterata di esperienza con Unreal Engine, per quanto riguarda posti di lavoro che sembrano tutti collegati al nuovo progetto sulla proprietà intellettuale originale, fa pensare che il software in questione sia alla base del gioco in sviluppo.

Questo significherebbe un abbandono dello storico Tiger Engine, utilizzato finora da Bungie e alla base di Destiny e Destiny 2, per un passaggio a Unreal Engine 5, che avrebbe fatto in tal modo un'altra conquista importante. Per il resto, non sappiamo praticamente nulla del gioco in questione, tranne il fatto che Bungie ha in programma di pubblicare almeno una nuova proprietà intellettuale entro il 2025.