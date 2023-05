Amnesia: The Bunker, un video di 10 minuti ci mostra come sopravvivere

Lo studio di sviluppo Frictional Games ha pubblicato un video di gameplay di circa 10 minuti di Amnesia: The Bunker, per mostrarci come si può sopravvivere nei claustrofobici tunnel in cui è ambientato il gioco.

Nel gioco vestiremo i panni di un soldato della Prima Guerra Mondiale che deve sopravvivere a un mostro stalker che non ama moltissimo che qualcuno occupi i suoi spazi. Fortunatamente per lui, il mostro odia la luce, come spiegato dal personaggio nel video che potete vedere qui di seguito:

Quindi per riuscire a uscire vivi dall'avventura bisogna sfruttare al massimo tutte le sorgenti di luce disponibili, compresa la lampada del protagonista, che rappresentano l'unica difesa dalla morte.

A volte bisognerà anche crearne qualcuna. Quindi il gioco richiederà di cercare dei generatori che, quando attivati, consentiranno di accendere delle luci in giro per la mappa. Peccato che vadano a gas (in fondo siamo agli inizi del ventesimo secolo) e che, quindi, tendano a spegnersi dopo un po' di tempo. Inoltre la mappa sarà un vero e proprio dedalo, quindi sarà facile perdersi nell'oscurità, dopo il pericolo è sempre in agguato.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Amnesia: The Bunker uscirà il 16 maggio 2023 su PC, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.