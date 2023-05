Star Wars: c'è uno strategico in sviluppo presso un noto sviluppatore, per Andy Robinson

Sembra ci sia uno strategico in tempo reale su Star Wars in sviluppo presso un noto team, in base a quanto sembra suggerire Andy Robinson, giornalista di VGC ed ex-sviluppatore egli stesso, con buoni agganci nell'industria.

Robinson è solitamente considerato una fonte piuttosto affidabile, se non altro perché sembra conosca diverse persone che lavorano all'interno dell'industria videoludica, dunque un riferimento così diretto non può passare inosservato, come vediamo nel tweet riportato qui sotto.



"Immagino non ci sia ormai molto da attendere per un RTS di Star Wars da parte di uno sviluppatore molto conosciuto", ha risposto a Josh West che faceva presente come siano passati 16 anni da Star Wars: Empire at War, durante i quali non ci sono stati nuovi strategici basati sul medesimo universo.

Non resta dunque che attendere un annuncio ufficiale e cominciare a pensare a quale potrebbe essere il "grosso team" al lavoro sul progetto. Considerando gli esperti in RTS, possiamo probabilmente puntare su nomi noti come Relic o Creative Assembly, considerando che Disney avrà voluto probabilmente affidare lo sviluppo a qualcuno già ferrato nel settore.

La casa produttrice, in precedenza, aveva riferito di avere un fitto programma di giochi in uscita per il futuro su Star Wars, con l'idea di lanciarne praticamente uno di grosso calibro ogni sei mesi, o quasi.