Falcon: Microprose ha ripubblicato la serie, disponibile su Steam e GOG

Con una mossa a sorpresa, Microprose ha ripubblicato la serie di simulatori di volo militari Falcon di Spectrum Holobyte su Steam e GOG. Vediamo quali sono i giochi di nuovo disponibili:

Falcon

Falcon A.T.

Falcon Gold (Comprende la collezione completa delle versioni aggiornate di Falcon 3.0, MiG-29, Operation: Fighting Tiger e Art of the Kill)

Falcon 4.0 (versione 1.08, solo Windows, aggiunta come parte degli extra)

Bundle dei Falcon su Steam

Bundle dei Falcon su GOG

Tutti i giochi sono acquistabili singolarmente per 6,99€ (5,59 in offerta lancio), o in bundle per 22,36€.

Per chi non la conoscesse, la serie Falcon è diventata famosa per il suo realismo, ossia per l'accuratezza con cui simulava gli F-16. Di questi tempi i simulatori di volo non sono più mainstream, ma negli anni 80 e 90 erano molto amati, anche perché furono tra i primi giochi a far avanzare il 3D in modo significativo.

Considerate che molti considerano ancora Falcon 4 come il miglior simulatore di volo di aerei militari che sia mai stato realizzato, pur essendo uscito nel 1998. La comunità del gioco è ancora viva e vegeta, tanto che continua ad aggiornare modifiche enormi come Falcon BMS, recentemente aggiornata alla versione 4.37.