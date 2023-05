Apple Arcade lancerà 20 nuovi giochi, tra i quali TMNT Splintered Fate

Apple Arcade prosegue il suo percorso e, nel prossimo periodo, ha programmato il lancio di 20 nuovi giochi all'interno del suo catalogo, tra i quali anche un titolo sulle Ninja Turtles intitolato TMNT Splintered Fate.

Come riportato da The Verge, il gioco in questione è un roguelike cooperativo con visuale dall'alto, che vede Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello combattere all'interno di varie ambientazioni alla ricerca del Maestro Splinter, perduto da qualche parte. È possibile giocare in singolo e in multiplayer cooperativo, attraverso New York all'interno di vari livelli e conoscendo vari altri personaggi noti della serie.



Vediamo dunque la lista con tutti i 20 giochi annunciati in arrivo su Apple Arcade:

TMNT Splintered Fate (Paramount Global)

What the Car? (Triband)

Disney Spellstruck (Artist Arcade)

Cityscapes: Sim Builder (Magic Fuel Games)

Chess Universe+ (Tilting Point)

Disney Coloring World+ (StoryToys)

Disney Getaway Blast+ (Gameloft)

Farming Simulator 20+ (GIANTS Software)

Getting Over It+ (Bennett Foddy)

Hill Climb Racing+ (Fingersoft)

Iron Marines+ (Ironhide Game Studio)

Kingdom Two Crowns+ (Raw Fury)

Playdead's LIMBO+ (Playdead)

My Town Home - Family Games+ (My Town Games LTD)

Octodad: Dadliest Catch+ (Young Horses)

PPKP+ (SHIMADA TOSHIHIRO)

Snake.io+ (Kooapps)

Temple Run+ (Imangi Studios)

Time Locker+ (Sotaro Otsuka)

Very Little Nightmares+ (Bandai Namco Entertainment)

Ricordiamo che Apple Arcade è l'abbonamento videoludico di Apple che consente l'accesso libero, tramite sottoscrizione, a un ampio catalogo di giochi per iOS e Mac, al prezzo di 4,99 dollari al mese.