Harmony: The Fall of Reverie, data d'uscita ufficiale annunciata, demo disponibile

Lo sviluppatore ed editore francese DON'T NOD ha annunciato la data di uscita ufficiale di Harmony: The Fall of Reverie, la sua nuova avventura narrativa: l'8 giugno 2023 su PC (Steam) e Nintendo Switch, il 22 giugno 2023 su PS5 e Xbox Series X/S.

Contestualmente è stata pubblicata una demo giocabile su Steam in occasione del LudoNarraCon 2023. Sarà disponibile fino al 21 maggio 2023. Installandola è possibile provare il primo atto del gioco, quello introduttivo, con cui si apprendono l'ambientazione, la storia e il cast dei personaggi. I membri del team di sviluppo faranno anche delle live stream del gioco su Steam.

Se ciò non bastasse, è stato pubblicato anche un nuovo trailer del gioco, che potete vedere qui di seguito.

Per avere altri dettagli, potete leggere il nostro provato di Harmony: The Fall of Reverie di freschissima pubblicazione.

Leggiamo anche la sinossi del gioco:

In un futuro molto prossimo... Polly, tornando a casa dopo alcuni anni trascorsi all'estero alla ricerca della madre scomparsa, si rende conto che la sua città è cambiata radicalmente. Una megacorporazione chiamata MK controlla la popolazione e minaccia la comunità.

Presto Polly scoprirà di possedere il dono della chiaroveggenza, che la metterà in contatto con Reverie, il regno delle Ambizioni umane: Gloria, Felicità, Potere, Caos, Legame e Verità. In questo mondo, Polly si trasforma in Harmony, la dea che possiede la facoltà di scegliere quale Ambizione finirà per dominare Reverie e di ripristinare così il delicato equilibrio tra il mondo delle divinità e quello umano.