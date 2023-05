Steam: LudoNarraCon 2023 iniziato, è il festival dei giochi narrativi con offerte e demo

Da oggi 4 maggio, fino all'8 maggio 2023, su Steam si terrà il LudoNarraCon 2023, evento digitale dedicato ai giochi narrativi, fatto di incontri con gli sviluppatori, di sconti sui titoli selezionati e di demo giocabili.

LudoNarraCon 2023 su Steam

Qui di seguito pubblichiamo il calendario con tutti gli appuntamenti:

Programma completo del LudoNarraCon 2023

Leggiamo la descrizione ufficiale dell'evento:

LudoNarraCon 2023 è la quinta edizione di un festival digitale a cadenza annuale in cui si celebrano i videogiochi narrativi e gli sviluppatori che li realizzano, esclusivamente qui su Steam. Creato e organizzato dall'etichetta indie Fellow Traveller, la partecipazione all'evento è gratuita per il pubblico e per gli sviluppatori che intendono presentare il loro gioco.

👀 Contenuti dietro le quinte e sessioni di domande e risposte in diretta di oltre 40 sviluppatori partecipanti che realizzano giochi dalla storia ben curata

🎮 Oltre 35 demo di giochi narrativi da scaricare e a cui giocare, tutte incluse nella sezione delle demo

💸 Grandi sconti su oltre 140 giochi dalla storia ben curata nella sezione dei saldi del LudoNarraCon

🎤 Oltre 12 ore di conferenze inedite e conversazioni informali sui giochi narrativi e sulla loro creazione

🖼️ Ottieni un pacchetto di sfondi per celebrare l'evento, con un sacco di fantastiche immagini dei tuoi giochi narrativi preferiti