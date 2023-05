Genshin Impact: le migliori build per Baizhu, manufatti, armi e team

Panoramica abilità e priorità talenti

Gli scudi di Baizhu sono poco resistenti, ma comunque hanno la loro utilità

Come dicevamo in apertura, Baizhu è specializzato nell'elargire cure. La sua abilità elementale lancia una sorta di serpente spiritico che attacca per tre volte i nemici nei paraggi per poi tornare al mittente, ripristinando i punti salute di tutti i membri del party in proporzione ai suoi PS. Di per sé questo attacco non ha un scaling offensivo malvagio, ma dato che ATT non è la statistica principale su cui puntare per questo personaggio non aspettatevi danni particolarmente elevati.

Il punto saliente del kit di Baizhu è tuttavia il suo tripudio elementale, dato che offre alla squadra più di un vantaggio. Al costo di ben 80 punti energia, questa abilità dura 14 secondi e per tutta la sua durata crea uno "scudo assoluto" ogni 2,5 secondi (quindi sei in totale). Quando uno scudo si esaurisce o viene distrutto attacca gli avversari nelle vicinanze (con un AoE piuttosto ridotto) e vengono ripristinati i punti salute del personaggio attivo.

In realtà gli scudi di Baizhu non hanno davvero nulla di "assoluto" come suggerirebbe il nome: la loro resistenza è infatti bassissima e possono giusto proteggere da uno, massimo due, attacchi avversari. Detto questo, risultano comunque utili per evitare le interruzioni da respinta e offrire protezione extra a personaggi fragili, oltre a ripristinare grandi quantitativi di punti salute nel tempo. Inoltre, la durata dell'abilità ben si affianca a tutti quei DPS che rimangono in campo a lungo, come ad esempio Alhaitham e Cyno.

A gli effetti sopracitati, poi, si aggiunge quello del talento passivo "Tutto si origina dalla Terra", uno dei suoi punti di forza di Baizhu: il personaggio in campo che viene curato dal tripudio elementale ottiene un bonus ai danni per le reazioni elementali Dendro del 2% (0,8% per Accentuazione e Propagazione) ogni 1.000 HP in possesso di Baizhu, fino a un massimo di 50.000. L'altra abilità passiva invece aumenta i bonus delle cure del 20% se il personaggio attivo ha meno del 50%. In caso contrario, i danni Dendro di Baizhu vengono potenziati del 25%.

Se come healer e personaggio di supporto Baizhu non ha davvero nulla da invidiare al resto del cast di Genshin Impact, il suo potenziale offensivo è limitato dal fatto che tutte le sue abilità scalano su ATT. Vi suggeriamo infatti di trascurare questo attributo in favore dei PS, non tanto per aumentare le cure totali, già di per sé molto alte, quanto per sfruttare al massimo il bonus passivo di "Tutto si origina dalla Terra" per aumentare i danni delle reazioni elementali della squadra. In tal senso, fortunatamente la statistica bonus per l'ascensione di Baizhu aumenta del 28,80% i PS al livello 90. Oltre ai PS, come vedremo successivamente, servono grossi investimenti anche in termini di Ricarica di Energia per assicurarsi di utilizzare il suo tripudio elementale a ogni rotazione.

Baizhu inoltre non spicca particolarmente nemmeno per l'applicazione dell'elemento Dendro sugli avversari, dato che il numero di attacchi di abilità e tripudio elementale è limitato e colpiscono bersagli singoli nella maggior parte dei casi. Questo significa che Baizhu non può coprire il ruolo di unico personaggio Dendro in un team basato sulle reazioni elementali di questo elemento (fatta eccezione forse per Accentuazione e Propagazione) e quindi vi suggeriamo di affiancarlo a sub-DPS come Nahida e il Traveler o a main DPS come Tighnari e Alhaitham.

Per quanto riguarda la priorità dello sviluppo dei talenti di Baizhu, l'ideale a nostro avviso è concentrarsi in particolare sul tripudio elementale, seguito dall'abilità elementale. Sono invece trascurabili gli attacchi standard.