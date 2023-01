One Piece, la serie Netflix: annunciato il periodo di uscita, ecco le prime immagini

Netflix ha svelato che l'attesissima serie live action di One Piece arriverà nel corso del 2023. L'annuncio è stato accompagnato dalle prime immagini ufficiali: un poster con protagonista Rufy e un'illustrazione che immortala di spalle la ciurma di Cappello di Paglia, che potrete ammirare all'interno della notizia.

Purtroppo non sono stati rivelati dettagli più precisi sulla data di uscita dei primi episodi, ma nel frattempo Netflix vi invita ad aggiungerla già da ora tra i promemoria delle prossime novità in arrivo sulla piattaforma a questo link.

Ricordiamo nel frattempo i dettagli noti sulla serie live action di One Piece realizzata da Netflix. Basata sull'iconico manga Eiichirō Oda, la prima stagione sarà composta da dieci episodi che adatteranno l'arco narrativo di Romance Dawn, ovvero la prima saga del manga.

Il cast vede Iñaki Godoy (Go, Youth!, Who Killed Sara?) nei panni del protagonista Monkey D. Luffy, Mackenyu (Rurouni Kenshin: Final Chapter, Pacific Rim: Uprising) interpreta Roronoa Zoro, mentre Emily Rudd (Fear Street, Hunters) sarà Nami. Infine Jacob Romero Gibson (Greenleaf, All Rise) interpreta Usop e Taz Skylar (Boiling Point, Villain) sarà Sanji.

La produzione è affidata a Tomorrow Studios, che in passato ha realizzato l'adattamento live action di Cowboy Bebop, e vede la partecipazione del produttore Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf) e ITV Studios. Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D.) è lo sceneggiatore dello show. Steven Maeda e Becky Clements sono i produttori esecutivi, insieme a Eiichiro Oda che dunque supervisionerà da vicino il progetto.