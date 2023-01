Teslagrad 2, il ritorno del metroidvania dalle tinte norrene

Adesso, però abbiamo provato i primi 90 minuti di Teslagrad 2 grazie alla demo che sarà resa disponibile per tutti durante il Steam Next Fest che si terrà dal 6 al 13 febbraio.

Sono passati ben dieci anni dal debutto del primo capitolo, ma da quanto visto dal trailer, in Teslagrad 2 il fascino dell'ambientazione e le meccaniche di gioco sembrano rimaste intatte nonostante una veste grafica in chiave moderna visibilmente migliorata.

In Teslagrad 2 si ha un nuovo protagonista , ovvero Lumina, giovane teslamante dai capelli rossi chiamata a sopravvivere nell'immaginaria Wyrmheim, una remota e brutale landa nordica. In questo piccolo assaggio di gioco non ci è stato possibile carpire se vi è una sorta di continuità con il primo capitolo o di quanto il balzo temporale sia ampio e probabilmente tutto ciò potrà essere scoperto solo con la versione finale del titolo.

Positivo e negativo

In Teslagrad 2 la protagonista è Lumina, una giovane teslamante in cerca della sua famiglia

Come per le terre di Electropia, ambientazione del primo capitolo, anche in Wyrmheim ci siamo fatti strada tra pericoli, trappole e ambienti sotterranei grazie ai poteri elettromagnetici di Lumina che è in grado di controllare grazie ai suoi bracciali speciali. La progressione in Teslagrad 2 rispecchia quella del titolo del 2013 e non tutte le abilità sono disponibili fin da subito, ma solo dopo aver attraversato specifiche aree di gioco.

Durante la nostra prova abbiamo potuto testarne solo un paio, ovvero il Blink e il Water Blink; il primo è un semplice scatto elettrico in grado di renderci invulnerabili per un secondo e oltrepassare alcune pareti mentre il secondo è una mossa che ci ha permesso di sfruttare l'acqua per raggiungere determinate sporgenze.

Per poter proseguire nell'avventura ci siamo dunque ritrovati a risolvere enigmi ambientali e a evitare trappole sfruttando le leggi del magnetismo, tenendo bene a mente che poli opposti si attraggono e quelli uguali si respingono. Può sembrare banale da ricordare, ma molto spesso ci siamo ritrovati ad usare l'ingegno per superare le avversità che Teslagrad 2 è in grado di offrire.

I rebus sono ben congegnati e non sempre sono di così facile risoluzione come si può credere. La difficoltà principale, infatti, risiede in un buon tempismo nei salti e negli scatti per non finire abbrustoliti sulla corrente elettrica o divorati da una creatura sotterranea.