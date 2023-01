Steam Next Fest: trailer presenta l'evento di febbraio 2023, con centinaia di demo gratuite

Valve ha pubblicato il trailer ufficiale dello Steam Next Fest di febbraio 2023, il nuovo evento che consentirà di provare centinaia di demo gratuite e di entrare in contatto con gli sviluppatori in live stream.

Il video mostra alcune delle demo che saranno disponibili per tutti i videogiocatori: Bramble: The Mountain King, Fake Hearth, Rushaway, Infection Free Zone, Spiritfall, Dungeon Drafters, Ghostland Yard, Trinity Fusion e The Last Case of Benedict Fox.

Il prossimo Steam Next Fest si terrà dal 6 al 13 febbraio 2023. Rileggiamo il breve annunciato ufficiale di Valve:

Annunciamo il Next Fest di Steam, una celebrazione di più giorni dei giochi in arrivo. Il Next Fest arriverà su Steam a febbraio, segnalo sul calendario! Esplora e gioca a centinaia di demo di giochi, guarda le trasmissioni in diretta degli sviluppatori e chatta con i team sui loro giochi in via di sviluppo, presto disponibili su Steam.