Steam Deck diventa Nintendo Switch con la skin Switchdeck di Dbrand

Dbrand ha lanciato Switchdeck, una skin con custodia che trasforma Steam Deck in Nintendo Switch, almeno nella colorazione. Le funzioni della console rimangono ovviamente le stesse.

Da notare che il sito ufficiale del produttori di skin e cover scherza sull'accostamento mostrando una Steam Deck... staccata, come a imitare la natura ibrida della console di Nintendo. Naturalmente non fatelo, come detto da Dbrand stessa, perché si tratta solo di una mossa pubblicitari.

Non potete staccare i controlli da Steam Deck, anche con la skin di Nintendo Switch

Simpatico anche lo slogan con cui viene venduta la skin: "La cosa più vicina a Nintendo Switch Pro", che precede una critica alla stampa di settore e uno sfottò agli avvocati di Nintendo: "Per anni numerosi blog hanno fatto credere a milioni di persone che una "Switch Pro" fosse dietro l'angolo. Una Switch Lite e una Switch OLED dopo, abbiamo deciso di risolvere noi il problema. Dopo aver fatto scorta di munizioni, i nostri avvocati ci hanno detto che preferirebbero vederci abbandonare il complotto da mercenari per tonare al plagio spudorato. Sfortunatamente per i redattori, sappiamo come lavorare in multitasking."

Se vi interessa, potete acquistare Switchdeck per 49,95 dollari, ricevendo: la skin frontale, la skin posteriore, 2 skin per il trackpad, un panno in microfibra.