Uncharted 5 in sviluppo? C'è un indizio nel nuovo spot di PS5, stando a una teoria

Stando a una teoria riportata sulle pagine di VGC, che precisiamo subito è da prendere con le pinze, il nuovo spot di PS5 che celebra le esclusive della console potrebbe includere un teaser che confermerebbe lo sviluppo di Uncharted 5.

Il filmato è stato pubblicato stamani da Sony per ribadire che ora è più semplice trovare la console nei negozi. Nello spot si alternano delle clip ispirate a vari titoli esclusivi PS5 sia realizzati dai PlayStation Studios che dalle terze parti, come ad esempio Marvel's Spider-Man 2 e Final Fantasy 16.

Tra tutte le clip mostrate tuttavia ce n'è una che è impossibile associare a un gioco ben preciso. Come possiamo vedere nelle immagini qui sotto, la sequenza in questione mostra una donna con una torcia all'interno di una grotta, mentre si avvicina e poi mette le mani su quello che sembra essere un antico manufatto d'oro.

Data la natura celebrativa del trailer (Sony stessa "sfida" a individuare tutti i giochi mostrati su PlayStation Blog), il primo pensiero è che si tratti un riferimento ad Uncharted. Ma allora perché non utilizzare un attore che ricordi Nathan Drake?

L'idea dunque è che le sequenze si colleghino a un progetto non ancora annunciato, forse proprio un nuovo Uncharted con una protagonista inedita. Magari si tratta di Cassie, un nome che, senza fare spoiler, sicuramente suonerà familiare a chi ha finito a Uncharted 4: Fine di un Ladro.

Si tratta in ogni caso di una teoria un po' tirata per i capelli e non è escluso che si tratti semplicemente di un riferimento generico alla saga, per quanto un "Uncharted 5" in futuro sia più che plausibile.

Naughty Dog sembrerebbe poco propensa a realizzare un nuovo capitolo della serie, come confermato da co-presidente Neil Druckmann in una recente intervista. Ma nulla vieterebbe a Sony di affidare l'IP a un altro studio, specialmente se consideriamo che Uncharted è un brand da milioni di copie vendute e simbolo di PlayStation. Questo tra l'altro è lo scenario dipinto poche settimane fa dal noto leaker ViewerAnon. Inoltre, ad aprile dello scorso anno Naughty Dog ha pubblicato degli annunci di lavoro per "costruire i team futuri non solo per nuovi titoli a anche per l'eredità di Uncharted".