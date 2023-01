Skull and Bones potrebbe non uscire nel 2023: è incompleto e pieno di bug, per Tom Henderson

Tramite le pagine di Insider Gaming, Tom Henderson ha pubblicato un report in cui afferma che i pareri dei playtester di Skull & Bones non sono per nulla positivi e che il gioco potrebbe non uscire prima della seconda metà dell'anno, con il serio rischio che il lancio slitti al 2024.

Confermando i timori espressi la settimana scorsa, Henderson afferma di aver parlato con più di dieci giocatori che hanno avuto l'occasione di provare per 6 ore Skull & Bones durante dei recenti playtest. Solo un paio di persone si sono ritenute soddisfatte dal gioco, mentre le altre hanno affermato che "non è nulla di speciale".

I playtester affermano anche che il gioco è farcito di bug gravi che rovinano l'esperienza di gioco, il che spiegherebbero il rinvio del gioco. Insider Gaming in tal senso ci mette il carico da novanta, affermando che anche Ubisoft è preoccupata dello stato attuale di Skull and Bones, tanto da aver cancellato un evento a porte chiuse per far provare il gioco alla stampa, previsto per la prima settimana di febbraio.

Skull and Bones

Poche settimane fa Ubisoft ha rinviato Skull and Bones per l'ennesima volta, con il nuovo periodo di uscita fissato a un non meglio precisato momento del prossimo anno fiscale, che va dal 1 aprile al 31 marzo 2024.

Due sviluppatori e delle fonti non interne di Ubisoft hanno dichiarato a Insider Gaming che non sarebbero sorpresi se il gioco non uscisse prima della seconda metà del 2023 "al più presto". Addirittura parlano di un gioco ancora incompleto, il che fa temere addirittura per un lancio solo nel 2024.

Henderson afferma che il rinvio di Skull and Bones potrebbe non bastare comunque a risolvere i problemi del gioco, alcuni radicati proprio alla base del gameplay. Tuttavia crede che Ubisoft a un certo punto sarà costretta a pubblicarlo a prescindere, se non vuole venire meno agli accordi presi con il governo di Singapore (stando a un report del 2021 di Kotaku, ndr).