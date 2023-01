Skull and Bones: i test non stanno andando bene, riporta un leaker

Gli attuali test di Skull and Bones a quanto pare non stanno andando bene: lo riferisce il noto leaker Tom Henderson, che ha avuto modo di parlare con alcuni playtester che si sono detti ben poco convinti della possibilità che il titolo Ubisoft abbia successo.

Rinviato ancora una volta pochi giorni fa, Skull and Bones pare sia il frutto di un'operazione commerciale della casa francese, che per realizzare il progetto avrebbe utilizzato le risorse di un fondo proveniente dal governo di Singapore.

Probabilmente è per questo motivo che il gioco non è stato cancellato, nonostante la casa francese abbia negli ultimi mesi posto fine a diverse produzioni, cercando di concentrarsi sui brand che finora le hanno garantito gli incassi migliori ed evitando ulteriori passi falsi.

"Parlando con alcuni playtester, direi che gli ultimi test di Skull and Bones non hanno instillato in me la fiducia sul fatto che gli autori abbiano effettuato le modifiche necessarie per farne un titolo di successo", ha scritto Henderson. "Trovo difficile credere che la gente pagherà 70 dollari per questo."

Come forse ricorderete, abbiamo visto in anteprima Skull and Bones lo scorso luglio, cercando di farci un'idea del curioso open world piratesco creato da Ubisoft.