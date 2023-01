Pokémon: Kadabra tornerà dopo 20 anni di ban, ecco il periodo d'uscita ufficiale

The Pokémon Company ha confermato il ritorno di Kadabra nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, cosa che rappresenta un evento storico visto che scade in questo modo un ban durato 20 anni a causa di un contenzioso con l'illusionista Uri Geller.

Sapevamo già che Kadabra era destinato a tornare: prima a causa della chiusura della causa legale, con tanto di richiesta di perdono di Uri Geller ai fan della serie, poi con una prima conferma da parte di The Pokémon Company, ma ora c'è anche un periodo di uscita quasi ufficiale, considerato che PokéBeach ha avuto modo di vedere in anteprima alcune carte delle prossime serie in arrivo per il GCC di Pokémon.

Kadabra sarà protagonista della Carta Pokémon 151, che riguarda appunto la creatura per lungo tempo rimasta lontana dal gioco. Nei documenti trapelati si parla chiaramente anche di Alakazam, che è un'evoluzione di Kadabra, a ulteriore conferma dell'arrivo della creatura. La nuova carta sarà disponibile sul mercato a partire da giugno 2023.

Lo stesso Geller ha commentato l'articolo di PokéBeach, confermando che Kadabra tornerà a giugno e di essere molto felice di questo. "Siete stati voi fan e le mie nipoti a convincermi a cambiare idea, ora potremo tutti rivedere Kadabra tornare insieme agli altri Pokémon nel gioco di carte da questa estate", ha affermato.

La storia, di cui abbiamo parlato in maniera approfondita, è piuttosto bizzarra: Uri Geller, noto illusionista diventato famoso per la sua presunta capacità di piegare cucchiai con la forza della mente, fece causa a Nintendo perché sosteneva che Kadabra fosse ispirato a lui, ma senza che ci fosse stato alcun accordo al riguardo. Per evitare problemi, Nintendo rimosse Kadabra da Pokémon nel 2002 e da allora è rimasto bandito, fino ad ora.