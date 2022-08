Pokémon: Kadabra potrebbe tornare presto con una nuova carta, dopo 20 anni di ban

Il famigerato Pokémon Kadabra potrebbe tornare sulle scene con una nuova carta, che segnerebbe il ritorno ufficiale della creatura dopo 20 anni di ban per via della famosa causa legale con l'illusionista Uri Geller.

A far partire la voce di corridoio è stato proprio Uri Geller: intervistato dal sito specializzato PokéBeach proprio sulla questione della conclusione della causa e la rimozione del ban ventennale su Kadabra, l'illusionista si è lasciato sfuggire quella che potrebbe essere un'informazione interessante.

Secondo Geller, non dovrebbe mancare molto al ritorno ufficiale di Kadabra, con una nuova carta Pokémon dedicata per rilanciarlo all'interno delle nuove serie del Gioco di Carte Collezionabili.

Kadabra nell'anime Pokémon

L'illusionista si è limitato a dire di "sentire" che tale carta stia per tornare "presto", aggiungendo poi che potrebbe succedere già a dicembre 2022.

Ovviamente non può essere presa come un'informazione ufficiale, ma è possibile che Geller sappia qualcosa al riguardo, essendo stato il responsabile del blocco totale di Kadabra dal mercato, quando avviò la causa per i presunti collegamenti tra la sua persona e la creatura ideata da The Pokémon Company, che spinse di fatto la compagnia a rimuoverla.

Simpatica anche la frase riferita da Geller nel ricordare come sia avvenuta la "pace" con The Pokémon Company sulla vicenda: "La cosa più importante che mi è successa in questi 20 anni è che sono diventato nonno. Ho visto le mie nipotine e ho pensato Andiamo, bisogna lasciar tornare questa carta Pokémon nuovamente in circolazione".