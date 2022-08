Giochi gratis per PC: Lovecraft's Untold Stories è il nuovo regalo di GOG!

Continuano i saldi di GOG e continuano ad arrivare anche nuovi regali, con il gioco gratis di oggi che è rappresentato da Lovecraft's Untold Stories, scaricabile gratuitamente e giocabile poi liberamente dalla propria libreria anche una volta che sarà scaduta la promozione, se riscattato per tempo.

Potete effettuare il download di Lovecraft's Untold Stories gratis a questo indirizzo su GOG, avete un paio di giorni di tempo per farlo, fino a mercoledì 31 agosto mattina.

Lovecraft's Untold Stories è un interessante roguelite con elementi RPG, ovviamente ispirato ai racconti horror di Lovecraft e alle sue tipiche atmosfere, costruite su incubi ancestrali, divinità malvagie e sepolte nel tempo e una complessa mitologia oscura che finisce per influenzare la realtà contemporanea dei suoi personaggi.

Lovecraft's Untold Stories, un'immagine del gioco

Questo viene rivisto in stile un po' fumettoso, ma fornisce una buona base per il gioco.

Il titolo reinterpreta tutto in maniera un po' semplicistica, essendo di fatto un action con visuale dall'alto che ci vede alle prese con varie minacce come cultisti e creature malvagie in una dinamica molto veloce e quasi da sparatutto, ma non c'è dubbio che porti con sé un fascino particolare, tra reminiscenze classiche in termini di struttura e gameplay nonché atmosfere molto interessanti, ispirate alle creazioni di Lovecraft.