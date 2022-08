iPhone 14 Pro e Pro Max, nuovo caricatore da 30W ma non sarà incluso nella confezione?

Stando agli ultimi rumor, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max saranno compatibili con un nuovo caricatore da 30W per la ricarica veloce, ma pare tuttavia che tale dispositivo non sarà incluso nella confezione, come ormai da prassi per lo smartphone di casa Apple da qualche anno.

La notizia arriva da un leaker ritenuto piuttosto affidabile per quanto concerne le informazioni legate ai prodotti della casa di Cupertino, tale DuanRui, che ha inoltre confermato il mantenimento del connettore Lightning in luogo dell'USB-C: sembra che Apple non sia ancora pronta per effettuare lo switch richiesto dall'Unione Europea.

Tornando al caricatore, secondo DuanRui non verrà rivelato ufficialmente durante l'evento di presentazione di iPhone 14, che si svolgerà il 7 settembre, bensì l'azienda si limiterà a nominarlo, specificando che i nuovi modelli sono compatibili con tale tecnologia.

Rimane da capire se anche i modelli standard di iPhone 14 potranno utilizzare la ricarica a 30W o se si tratterà di una funzionalità esclusiva di Pro e Pro Max, ipotesi che al momento appare abbastanza probabile.

Tutto il resto ovviamente lo scopriremo più o meno fra una settimana, quando potremo assistere in diretta alla presentazione ufficiale del nuovo smartphone Apple.