PlayStation punta in modo chiaro sul mobile: vi interessa o no?

Con un mossa tutt'altro che sorprendente, Sony Interactive Entertainment ha quest'oggi annunciato di aver acquisito Savage Game Studios, un team di sviluppo mobile.

Si tratta di una novità per PlayStation, ma non possiamo affermare che non fosse una direzione inattesa. Più interessante invece il fatto che Savage Game Studios è solo il primo di uno dei team della nuova divisione di Sony: PlayStation Studios Mobile Division (nome poco originale ma estremamente chiaro).

Le motivazioni dietro a questa mossa, il modo analogo a quanto sta avvenendo su PC, è portare il mondo PlayStation su sempre più piattaforme, avvicinando nuovi tipi di pubblico ai franchise di Sony PlayStation. Oggigiorno il mercato videoludico è sempre meno fondato su un singolo segmento (console, computer o mobile) ed è perfettamente normale che una compagnia come Sony Interactive Entertainment punti in questa direzione.

Savage Game Studios diventa quindi il primo portavoce di questa visione. In che modo trasporterà l'universo PlayStation su mobile? Con un nuovo gioco AAA d'azione con una struttura da live service. Viene descritto come uno sparatutto basato sul bottino, sulla cooperativa e sugli scontri PvE. Si tratta di un genere di punta, probabilmente uno dei più sicuri sui quali scommettere. Inoltre, il team ha già in cantiere un secondo gioco.

Ci vorrà del tempo per poter scoprire di più su questo progetto di Savage Game Studios, che deve per certo dimostrare di avere le carte in regola. Il team è fondato da veterani dell'industria, a cominciare dai co-fondatori: Nadjim Adjir - product director per World of Warships Blitz - e Michael McManus - tecnical director per Wargaming -; ma quello attualmente in sviluppo è il primo progetto dello studio il quale dovrà convincere un ampio pubblico generalista oltre che i fan storici.

L'unica certezza in tutto questo è che l'investimento di Sony verso il mobile è stato subito seguito da un'assicurazione sull'impegno per il lato console. Esattamente come quanto accaduto con gli annunci PC, PlayStation sa che il grosso del suo pubblico (perlomeno quello che commenta e rumoreggia online) proviene dal lato console e non è profondamente interessato a queste novità: assicurarsi che questi fan non siano preoccupati dalla nuova direzione della compagnia è importante per la compagnia.

Diteci, siete curiosi di vedere che tipo di gioco è in cantiere? Oppure vi basta e avanza il lato console di PlayStation?