Xbox Series X|S e One: nuova interfaccia per la sezione Giochi e App, in beta

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento dedicato agli Xbox Insider che propone una nuova interfaccia per la sezione "I miei giochi e app" su Xbox Series X|S e Xbox One, con una nuova organizzazione che dovrebbe facilitare la navigazione tra i titoli in possesso.

In sostanza, la novità è rappresentata principalmente da un sistema di tab che consente una navigazione orizzontale per filtri: sopra le icone di giochi e app presenti nella propria libreria è possibile vedere una serie di "etichette", selezionabili scorrendo lateralmente.

Xbox: la nuova interfaccia della sezione "I miei giochi e app"

Tra queste troviamo "tutti i giochi", "giochi posseduti", "Xbox Game Pass", "Games with Gold", "EA Play", "app in possesso", selezionando le quali si filtrano i giochi presenti nel catalogo.

Considerando che la libreria può contenere una grande quantità di titoli, finora visualizzabili principalmente in ordine alfabetico o con poche altre opzioni di organizzazione (al di là della possibilità di riunirli in gruppi, ovviamente), questo rappresenta una buona introduzione per navigare più facilmente all'interno del catalogo di giochi.

L'aggiornamento in questione è, al momento, disponibile per gli utenti iscritti al programma Xbox Insider, dunque si tratta ancora di una versione beta, in attesa del rollout pubblico dell'aggiornamento per tutti gli utenti. Nei giorni scorsi, abbiamo visto anche l'introduzione della chat vocale via Discord su Xbox, mentre siamo in attesa dell'eventuale annuncio del Piano Famiglia di Xbox Game Pass, emerso di recente tra i leak.