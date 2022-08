Netflix: 13 serie anime confermate, comprese Hunter x Hunter, Berserk e Claymore

Nippon TV ha stretto un accordo con Netflix e ha concesso la licenza per lo streaming non esclusivo di 13 dei suoi titoli anime più popolari in tutto il mondo. Questa lista comprende serie come Hunter x Hunter, Bersker, Claymore e non solo.

Le tredici serie anime comprese nell'accordo di licenza di Netflix sono le seguenti:

Hunter x Hunter (148 episodi x 30 minuti) - 1° settembre

Ouran High School Host Club (26 episodi x 30 minuti) - 1° settembre

Claymore (26 episodi x 30 minuti) - 1° settembre

DEATH NOTE (37 episodi x 30 minuti) - data da definire

DEATH NOTE: Relight 1 (130 minuti) - data da definire

DEATH NOTE: Relight 2 (120 minuti) - data da definire

From Me to You (25 eps. x 30 minuti) - data da definire

From Me to You 2a stagione (13 eps. x 30 min.) - data da definire

BERSERK (25 eps. x 30 min.) - data da definire

Parasyte -the maxim- (24 eps. x 30 min.) - data da definire

NANA (47 eps. x 30 min.) - data da definire

Hajime no Ippo: The Fighting! (76 episodi x 30 min.) - data da definire

MONSTER (74 episodi x 30 min.) - data da definire

Hunter x Hunter

Akane Inoue, Anime Sales and Licensing, International Business Development, Nippon TV ha dichiarato: "Visto l'enorme successo di Old Enough! in tutto il mondo, insieme alle nostre serie drammatiche e di intrattenimento trasmesse in streaming al grande pubblico in Asia, siamo davvero onorati di annunciare questo nuovo accordo con Netflix per alcune delle serie anime più amate del nostro catalogo. Per molti anni, gli anime sono stati una forza trainante per Nippon TV, dove abbiamo prodotto titoli di successo come HUNTER X HUNTER, DEATH NOTE e molti altri. Con la continua crescita di popolarità degli anime in tutto il mondo, il momento non potrebbe essere migliore per questa entusiasmante partnership con Netflix. Non ho dubbi che i fan degli anime parleranno di questi titoli in tutto il mondo".