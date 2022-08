Mafia: 2K annuncia un nuovo capitolo in sviluppo presso Hangar 13, è ufficiale

La serie Mafia prosegue con un nuovo capitolo attualmente in sviluppo presso il team Hangar 13, annunciato in via ufficiale da 2K in occasione del 20° anniversario della serie, attraverso un update sul sito ufficiale.

Non ci sono ancora molte informazioni al riguardo, ma la lunga intervista ai creatori della serie per il 20° anniversario (il Direttore Generale Roman Hladík e il Direttore di Produzione Tomáš Hřebíček, oltre al Direttore Creativo Alex Cox) si conclude proprio con l'annuncio del nuovo gioco attualmente in lavorazione, che non ha ancora un titolo o alcuna informazione precisa collegata, al di là della conferma della sua esistenza.



Questo è quanto riferito da Hladík alla fine del post/intervista sul sito ufficiale di Mafia: "Sono felice di confermare che abbiamo iniziato un nuovissimo progetto riguardante Mafia! Anche avremo bisogno di alcuni anni e per adesso non possiamo dire altro, siamo davvero entusiasti all'idea di continuare a lavorare su questo franchise tanto amato per regalare nuove storie ai giocatori."

Ci vorrà dunque ancora molto tempo prima di vederlo in forma definitiva, considerando che gli stessi sviluppatori parlano di "alcuni anni" di sviluppo ancora davanti, ma intanto abbiamo la conferma che la serie è destinata proseguire. Di recente, la serie è stata rilanciata con Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition e Mafia Trilogy che raccoglie l'intera trilogia, non sappiamo se il nuovo progetto sia destinato a chiamarsi Mafia 4 o rappresenti un nuovo inizio per la serie.