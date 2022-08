iPhone 14, la data dell'evento di presentazione annunciata da Apple

L'evento di presentazione di iPhone 14 ha una data, appena annunciata ufficialmente da Apple: si svolgerà il 7 settembre alle 19.00, ora italiana, presso lo Steve Jobs Theater di Cupertino.

Bloomberg ha dunque anticipato correttamente la data dell'evento di presentazione di iPhone 14, e ora la palla passa all'azienda americana, che con il suo nuovo smartphone dovrà ancora una volta alzare l'asticella e convincere milioni di utenti a effettuare un upgrade.

Si vocifera che Apple lancerà stavolta quattro differenti modelli: due con schermo da 6,1 pollici, Pro e standard, un Plus da 6,7 pollici e infine un Pro Max da 6,7 pollici, mentre mancherà all'appello un nuovo iPhone Mini: pare assodato che il concept sia stato abbandonato.

Fra le novità più rilevanti spicca la sostituzione del notch con una fotocamera hole-punch e un piccolo ritaglio dedicato alla tecnologia Face ID, quantomeno nelle versioni Pro, che dovrebbero anche vantare la funzionalità always-on per il display, pare per sfruttare al meglio i widget.

Per quanto riguarda invece la fotocamera posteriore, i rumor parlano di un sensore da 48 megapixel, che rappresenterebbe un sostanziale passo in avanti rispetto all'attuale comparto fotografico, sempre però per i modelli Pro.