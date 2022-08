Everywhere cerca esperti di blockchain e i fan chiedono spiegazioni: il team risponde

Durante l'Opening Night Live 2022 del 23 agosto 2022 abbiamo visto finalmente Everywhere, il nuovo dell'ex-produttore di GTA, Leslie Benzies. Ora, però, il gioco è sotto "attacco" poiché è stato notato che il team è in cerca di esperti di blockchain. Everywhere è quindi un gioco con NFT e microvalute? Build A Rocket Boy, team di Everywhere, ha risposto e ha pubblicato la seguente dichiarazione su Reddit:

"Salve a tutti, stiamo assistendo ad alcune conversazioni su NFT/Cryptos che sono state sollecitate da alcune delle nostre posizioni lavorative aperte sul nostro sito web. Si tratta di posizioni di ricerca, poiché non ci piace scartare nuove tecnologie solo perché altri non hanno ancora trovato una soluzione. Stiamo costruendo Everywhere su Unreal Engine 5, non sulla blockchain. Stiamo creando un nuovo mondo per i giocatori, dove ci riuniamo per giocare, guardare, creare, condividere e molto altro! Speriamo che questo aiuti a chiarire alcune delle speculazioni intorno a questo argomento".

Un fan ha chiesto quando saranno condivise maggiori informazioni sulla struttura di Everywhere. "Non voglio dire 'presto' perché è un marchio registrato da altri, ma... nel prossimo futuro", è stata la risposta di Build A Rocket Boy.

Un personaggio di Everywhere

Pare quindi che la deriva NFT non sia una certezza e che Everywhere sarà un gioco classico. Ecco infine il primo trailer e periodo di uscita di Everywhere dalla Gamescom 2022.