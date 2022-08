Lies of P, nuovo video di gameplay da 12 minuti dalla Gamescom 2022

Lies of P torna a mostrarsi in occasione della Gamescom 2022, stavolta con un video di gameplay della durata di circa 12 minuti, catturato e pubblicato da IGN.

In arrivo su Xbox Game Pass al day one, Lies of P è l'originale soulslike liberamente ispirato alle avventure di Pinocchio, in cui controlliamo appunto il "burattino" che però è armato fino ai denti e pare non aver problemi con il naso.

A giudicare dai suggerimenti a schermo, il filmato è tratto dalle prime fasi della campagna, ma pare che il grado di sfida sia già bello consistente, se consideriamo il danno che viene inflitto al personaggio già dai nemici iniziali.

Non è dunque un caso che l'autore del video muoia malamente già dopo pochi minuti, cercando poi di utilizzare alcuni potenziamenti per fare in modo che il suo nuovo tentativo s iriveli più fortunato.

Avete letto il nostro speciale sul gameplay di Lies of P?