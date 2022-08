Everywhere, primo trailer e periodo di uscita alla Gamescom 2022

Everywhere, il tanto chiacchierato progetto dell'ex Rockstar Leslie Benzies, è stato mostrato con un primo trailer ufficiale durante l'Opening Night Live della Gamescom 2022. Il gioco ha anche un periodo di uscita: arriverà nel 2023.

Si vociferava di un possibile reveal di Everywhere alla Gamescom 2022, e i rumor si sono rivelati fondati: l'ambizioso progetto che molti considerano una sorta di anti-GTA è stato presentato all'inizio dello show condotto da Geoff Keighley.

Come si può vedere nel video, l'esperienza di Everywhere sembra un curioso mix tra Fortnite, Roblox e Ready Player One, con un mondo ampio e aperto a disposizione degli utenti, che potranno combattere, muoversi e gareggiare liberamente.

Certo, i dettagli sono ancora pochi: le parole degli sviluppatori confermano le grandi ambizioni del gioco, ma per capire qualcosa di più bisognerà attendere le prime sequenze di gameplay.