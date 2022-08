Everywhere: reveal alla Gamescom 2022? Il nuovo logo è stato avvistato a Colonia

Durante il corso della Gamescom 2022 potrebbero arrivare novità importanti per Everywhere, il misterioso e attesissimo open world tripla A di Build a Rocket Boy, lo studio formato da Leslie Benzies, ex producer di GTA, nonché ex presidente di Rockstar North. A suggerirlo la presenza di una dozzina di simboli, identici al presunto nuovo logo ufficiale del gioco, intorno all'edificio della sede dove si svolge la kermesse di Colonia.

La segnalazione arriva da Everywhere Network che ha condiviso una serie di scatti del giornalista Chris Klippel che immortalano il logo del gioco nei pressi della sede della Gamescom.

I simboli dovrebbero rappresentare il nuovo logo di Everywhere, che ancora non è stato presentato ufficialmente da Build a Rocket Boy ma che è stato aggiunto lo scorso maggio tra i file del trademark del gioco, come potrete constatare voi stessi a questo indirizzo.

La teoria dunque è che Everywhere sarà tra i protagonisti della Gamescom 2022, dove per l'occasione potremmo vedere il primo trailer ufficiale con gameplay e scoprire nuovi dettagli su questo ambizioso open world tripla A. Per scoprire la verità non dovremo attendere a lungo: questa sera andrà in onda l'Opening Night Live condotto da Geoff Keighley, il palcoscenico perfetto per presentare un progetto di questo calibro.

Tra l'altro il logo di Everywhere avvistato alla Gamescom sembrerebbe rappresentare due "E" specchiate, il che è un dettaglio interessante, dato che potrebbe confermare le voci di corridoio secondo cui il gioco avrà due stili grafici differenti, uno realistico e l'altro più cartoonesco.