PS VR2: un rumor precisa l'esatto periodo di uscita del visore, dopo l'annuncio ufficiale

Durante la nostra notte, come vi abbiamo già riportato, Sony ha svelato che PlayStation VR2 sarà disponibili a "inizio 2023". Ora, però, un rumor afferma che il periodo di uscita di PS VR2 è più precisamente la fine di febbraio o l'inizio di marzo.

L'informazione arriva da PSVR2 Without Parole che aveva indicato un'uscita per il primo trimestre 2023 già a febbraio 2022. Ora, la fonte afferma che l'headset per la realtà virtuale arriverà più precisamente tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2023: l'informazione è stata condivisa tramite un video, che potete vedere poco sotto.

Precisiamo che si tratta solo di un rumor, non di un'informazione ufficiale. Inoltre, non si tratta di una speculazione particolarmente assurda: la fine di febbraio e l'inizio di marzo è uno dei periodi più densi di uscite, anche perché l'anno fiscale di molte compagnie sta per chiudersi ed è quindi "l'ultima occasione" per rafforzare le vendite.

Come indicato anche dal video, altri rumor affermano che a settembre 2022 vi sarà un nuovo PlayStation Showcase. Sony potrebbe essere pronta a fare altri annunci, anche se pare difficile che dia informazioni più precise sulla data di uscita così a stretto giro. Potrebbe invece indicare il prezzo e soprattutto darci informazioni sui giochi che saranno disponibili insieme a PS VR2.

Secondo quanto indicato da Sony, vi saranno oltre 20 giochi al lancio per PS VR2, tra first party e third party. In precedenza, PSVR2 Without Parole aveva indicato che Killzone VR è in sviluppo: per ora non abbiamo conferme in merito. Sappiamo però che un'altra IP di Guerrilla riceverà il trattamento VR: parliamo di Horizon Call of the Mountain.