Everywhere: trapelano le presunte prime immagini del nuovo gioco open world del creatore di GTA

Sono passati ormai più di cinque anni da quando Everywhere è stato annunciato da Leslie Benzies, ex producer di GTA, nonché ex presidente di Rockstar North. Da allora del gioco sono arrivate solo una manciata di informazioni e neppure un trailer o materiale ufficiale. Fino a oggi perlomeno, dato che in rete sono trapelate le prime presunte immagini dell'open world tripla A di Build A Rocket Boy.

Gli scatti, che potrete vedere nei tweet qui sotto, sono state condivise da Chris Klippel, un giornalista videoludico francese e creatore di Rockstar Mag, portale interamente dedicato alle produzioni di Rockstar Games.

Come possiamo vedere le immagini immortalano tre diversi paesaggi, ovvero una città futuristica, un canyon e una peculiare foresta corredata da rocce fluttuanti. Il tutto è caratterizzato da uno stile grafico stilizzato, ma a quanto pare potrebbe non essere quello definitivo o l'unico impiegato per Everywhere.

Come segnala Everywhere.net, portale d'informazione che condivide tutte le novità dell'ambizioso progetto di Build A Rocket Boy, un annuncio di lavoro per la posizione di Art Director menziona infatti l'impiego di due stili grafici differenti per il gioco.

Tenete presente che non abbiamo la certezza assoluta che le immagini qui sopra siano vere, quindi prendetele con le molle, in attesa di una conferma o una smentita ufficiale da parte di Build A Rocket Boy. Di recente un portavoce dello studio ha dichiarato che Everywhere punta a "creare nuovi mondi e nuovi modi di giocare".