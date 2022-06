Final Fight sta per arrivare anche su Mega Drive

Presto Final Fight potrebbe arrivare anche su Mega Drive, ad opera di tre talentuosi sviluppatori indipendenti, appassionati di retrogaming e, soprattutto, della console a 16-bit di Sega. Stiamo parlando del picchiaduro a scorrimento di Capcom che all'epoca uscì in sala giochi, per poi essere convertito su diversi sistemi da gioco casalinghi, in particolare su Super Nintendo, ma non direttamente sul Mega Drive. Più tardi ci sarebbe stata una versione Mega CD, ma considerando lo scarso successo dell'hardware, non la giocò quasi nessuno.

Così Mauro Xavier, Edmo Caldas e Master Linkuei hanno deciso di colmare questa mancanza, sviluppando Final Fight Ultimate, di cui è stato pubblicato il primo filmato:

Per i curiosi, il video è stato realizzato testando il gioco su Retroarch con il core Genesis DX + 60% filter + Nuked YM2612, come svelato dagli stessi sviluppatori. Si tratta di ancora di una versione di lavorazione, ma già possiamo ammirare come appaia graficamente più bella di quella MegaCD, grazie all'uso delle risorse della versione coin op. Naturalmente quando Final Fight Ultimate sarà pronto, sarà pubblicato in forma gratuita, visto che non dispone della licenza ufficiale di Capcom.