Ray'z Arcade Chronology annunciata da Taito per Nintendo Switch e PS4

L'editore giapponese Taito ha annunciato Ray'z Arcade Chronology, una raccolta per PS4 e Nintendo Switch che comprende tutti i capitoli della serie di sparatutto classici Ray: Rayforce, Raystorm, Raystorm Neo-HD, RayCrisis e RayCrisis HD. La sta curando M2 e sarà lanciata nel corso del 2023.

Raycrisis in uno screenshot

Per ora i dettagli in merito sono scarsissimi. In cinque giochi inclusi sono ben conosciuti e molto apprezzati dagli appassionati di sparatutto a scorrimento verticale, ma non ci sono informazioni riguardanti gli extra che saranno aggiunti dagli sviluppatori.

C'è da dire che solitamente M2 fa degli ottimi lavori quando deve riprendere dei giochi del passato e arricchirli, quindi ci aspettiamo ottime cose.

Ultimo dettaglio, anche se il gioco è stato annunciato solo per PS4, immaginiamo che sarà tranquillamente giocabile in retrocompatibilità su PS5.

Comunque sia, per adesso l'annuncio è stato fatto solo in giapponese. La speranza è che la raccolta arrivi anche dalle nostre parti, anche se va detto che qui i fan del genere sono ormai pochi.