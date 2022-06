Code: To Jin Yong: periodo d'uscita e altri dettagli dagli sviluppatori

Lightspeed Studios ha svelato il periodo di uscita e ha fornito altri dettagli su Code: to Jin Yong, gioco d'azione sviluppato con l'Unreal Engine 5 di cui ieri è stato mostrato il primo trailer. Ci potremo giocare nel terzo trimestre del 2022, ossia tra poche settimane. Purtroppo non c'è ancora una data d'uscita precisa.

Stando a quanto riportato sul comunicato ufficiale, Code: To Jin Yong è un gioco di ruolo open world adattato dai romanzi di arti marziali ("wuxia") scritti dal leggendario autore Jin Yong (金庸) e pubblicati da Ming Ho Publications. Destinato a essere distribuito in tutto il mondo, Code: To Jin Yong ricreerà per la prima volta da vicino l'universo di Jin Yong, portando ai giocatori un mondo di arti marziali vasto, ricco e diversificato, titolo che sarà in grado di colpire al cuore i tanti appassionati di wuxia di tutto il mondo.

I giocatori potranno esplorare e immergersi nell'iconico mondo delle arti marziali scritto da Jin Yong. Con accesso completo alle storie e ai personaggi dell'autore come Yang Guo (杨过), Guo Jing (郭靖) e Linghu Chong (令狐冲), Code: To Jin Yong sarà in grado di far rivivere i migliori wuxia a generazioni di persone cresciute con i romanzi e gli innumerevoli adattamenti televisivi.

Insomma, si annuncia come un'esperienza pensata per gli appassionati dei film di arti marziali. Anche i dettagli tecnici sembrano interessanti:

Il gioco darà nuova vita alle storie classiche grazie alla tecnologia di nuova generazione e alle colonne sonore tipiche di Jin Yong, offrendo ai giocatori la prima esperienza in assoluto di questo genere. LIGHTSPEED STUDIOS sfrutterà lo strumento di creazione 3D in tempo reale più avanzato al mondo per ottenere immagini fotorealistiche ed esperienze coinvolgenti. Questo garantirà a Code: To Jin Yong di avere interpretazioni iperrealistiche dei personaggi più amati, rimanendo fedeli ai romanzi originali e rispettando gli elementi fondamentali del wuxia, pur adattandosi all'estetica dei giorni nostri. Il gioco sarà inoltre caratterizzato da una trama avvincente basata sulle serie wuxia preferite dai fan, caratterizzate da suspense, mistero ed esplorazione.

Gli appassionati di effetti visivi apprezzeranno oltremodo Code: To Jin Yong, che sfrutta le tecnologie di UE5 come l'engine design, il Motion Matching, il Control Rig e il Chaos per costruire un mondo di gioco fedele all'immaginazione di ogni amante wuxia. Grazie al generoso contributo di esperti di arti marziali che hanno supportato il team di sviluppo nelle fasi iniziali di progettazione, i giocatori possono aspettarsi una minuziosa rappresentazione digitale delle loro mosse di arti marziali preferite, in linea con le descrizioni contenute nei romanzi originali, dalle pose iconiche al modo in cui ogni mossa si integra con l'altra. Code: To Jin Yong garantirà un'integrazione perfetta del motion design nel gioco, in modo da creare non solo un aspetto straordinario, ma anche un'esperienza interattiva che permetterà ai giocatori quasi di 'sentire' le proprie mosse.

Code: To Jin Yong offrirà fondali coinvolgenti e fotorealistici. Con il supporto di UE5 e di tecnologie avanzate come la fotogrammetria e il software di progettazione dei materiali Adobe Substance, LIGHTSPEED STUDIOS ha renderizzato digitalmente e ricreato con cura i punti di riferimento reali dei romanzi di Jin Yong, tra cui la montagna Huashan (华山). Per immortalare la cultura wuxia di Jin Yong nell'arte digitale, LIGHTSPEED STUDIOS ha anche lanciato il progetto "Jin Yong Wuxia Landmarks", in cui il team di sviluppo collaborerà con alcuni partner per creare ulteriori rendering digitali di questi punti di riferimento rappresentativi e infine ricrearli in Code: To Jin Yong.

L'imminente uscita di Code: To Jin Yong giunge in concomitanza con il recente annuncio da parte di LIGHTSPEED STUDIOS del LIGHTSPEED Universe, un ecosistema che connetta giocatori e sviluppatori di tutto il mondo sulla base di grandi storie, gameplay di livello superiore e tecnologie di nuova generazione. Per alimentare il suo prossimo decennio di crescita e sviluppo globale, il LIGHTSPEED Universe sta compiendo passi strategici per creare open world ambiziosi e di alta qualità basati su IP originali. Con Code: To Jin Yong come primo e coraggioso passo nello sviluppo di giochi su IP e in collaborazione con UE5, il game engine più all' avanguardia del settore, LIGHTSPEED STUDIOS è pronto a impegnarsi al massimo per portare ancora più emozioni e immersione ai giocatori di tutto il mondo.