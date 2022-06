PlayStation Plus vs Xbox Game Pass: video confronta i servizi di Sony e Microsft

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video sul suo canale YouTube. Accantonando per una volta le classiche comparazioni tecniche dei giochi, lo youtuber questa volta ha realizzato un confronto tra PlayStation Plus Essential, Extra e Premium con Xbox Live Gold, Xbox Game Pass standard e Ultimate, paragonando i vantaggi offerti agli abbonati.

Il video, diviso in più sezioni in base all'abbonamento e la tematica trattata, riassume egregiamente in una decina di minuti le differenze tra gli abbonamenti di PS5 e PS4 con quelli di Xbox Series X|S, One e PC, il che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per chi magari è in procinto di acquistare una nuova console e vuole saperne di più sui servizi offerti da Microsoft e Sony.

Tra le varie differenze segnalate nel video, si parla ovviamente anche dei giochi inclusi con PS Plus Extra/Premium e Xbox Game Pass.

Stando ai calcoli di ElAnalista de Bits gli abbonati a PlayStation Plus Extra ottengono attualmente l'accesso a 382 titoli (scremando i "doppioni"), di cui 44 per PS5 (4 next-gen, il resto cross-gen) e 378 per PS4. Gli abbonati a Premium, invece, hanno a disposizione ben 713 titoli in Europa: oltre ai 382 di Extra si aggiungono 306 titoli per PS3, 18 per PS2, 2 per PSP e 13 di PS1.

Gli abbonati a Xbox Game Pass invece possono accedere a 385 giochi in totale: 146 per Xbox Series X|S (2 next-gen, il resto cross-gen), 351 per Xbox One, 28 per Xbox 360 e 4 della prima Xbox. Il totale sale a 515 con Ultimate grazie all'integrazione di EA Play.

Ovviamente c'è sempre da considerare che quantità non è sempre sinonimo di qualità e che ci sono vari aspetti da considerare dell'offerta dei due servizi, come ad esempio che il catalogo di Xbox Game Pass include sin dal D1 tutte le esclusive verdecrociate realizzate dagli Xbox Game Studios, mentre PS Premium di Sony offre delle versioni di prova a tempo dei giochi.

Rimanendo in tema, questa settimana Sony svelerà i nuovi giochi gratis di luglio 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus, che a quanto pare sono stati già svelati da un leak.