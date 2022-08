Apple iPhone 14: la possibile data dell'evento di presentazione, per Bloomberg

Apple potrebbe avere intenzione di tenere l'evento di presentazione ufficiale di iPhone 14 il 7 settembre 2022, in base alla data svelata dall'affidabile giornalista/insider Mark Gurman su Bloomberg, in attesa di un annuncio da parte della compagnia.

L'evento del 7 settembre 2022 da parte di Apple dovrebbe contenere la presentazione di iPhone 14 come elemento principale, ma sono previste anche altre novità come l'annuncio di Apple Watch Series 8, nell'evoluzione costante che caratterizza anche questi dispositivi da parte della casa di Cupertino.

Apple iPhone 14 nei presunti render

Molto probabili poi le novità riguardanti il software come iOS, iPadOS e watchOS, oltre a altre eventuali presentazioni di hardware.

Per quanto riguarda iPhone 14, abbiamo già visto numerose voci di corridoio al riguardo, ma ovviamente dovremo aspettare la presentazione ufficiale per avere i dettagli precisi. Si parla di quattro modelli previsti: iPhone 14 da 6,1 pollici, iPhone 14 Max da 6,7 pollici, iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e iPhone 14 Pro Max da 6,7 pollici.

Secondo quanto riferito, è probabile che non sia presente alcun iPhone 14 Mini, visto che sembra che le vendite dei corrispettivi modelli iPhone 12 e 13 non abbiano venduto in maniera adeguata alle aspettative di Apple, che avrebbe dunque deciso di mettere in pausa la produzione dei modelli compatti.

In base ad altre voci, sembra che iPhone 14 Pro possa sfruttare un sensore più grande per la fotocamera, mentre c'è il dubbio per quanto riguarda il nuovo chip A16: secondo alcuni potrebbero essere presenti solo su Pro, mentre i modelli standard potrebbero contenere ancora il chip A15, anche se la questione sembra piuttosto dubbia. Secondo altre fonti, iPhone 14 potrebbe essere senza notch e con hole punch nel display.