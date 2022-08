Nintendo Switch: finalmente disponibili le mini-custodie per le cartucce

Mai più senza: finalmente qualcuno ha creato delle mini-custodie per le cartucce di Nintendo Switch, piccolissime e in grado di contenere solo le card dei giochi ma dotate di illustrazioni che replicano precisamente le cover ufficiali sul fronte e sul retro.

Peccato solo che non si tratti di prodotti ufficiali: queste ottime riproduzioni miniaturizzate delle confezioni dei giochi Nintendo Switch sono infatti opera di utenti privati, che stanno però effettuando un notevole lavoro nella costruzione di queste minuscole confezioni, che possono essere portate in giro anche come portachiavi.

Le mini-custodie non ufficiali per i giochi Nintendo Switch

Si tratta di riproduzioni in piccolo delle scatole standard dei giochi Nintendo Switch, complete di cover sulla parte anteriore e di tutti i dettagli e le immagini presenti normalmente nella parte posteriore.

Questi interessanti oggetti da collezione possono essere acquistati presso il rivenditore Kustom3DGermany su Etsy ma risultano al momento esaurite e, immaginiamo, non saranno mai presenti in tiratura particolarmente elevata, tuttavia può valere la pena tenerle d'occhio. In base a quanto riferito dal rivenditore, questi sono i giochi che al momento hanno una propria mini-custodia dedicata: