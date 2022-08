ANNO: Mutationem su Nintendo Switch: data d'uscita e trailer per la nuova versione

ANNO: Mutationem sta per arrivare anche su Nintendo Switch, con una data d'uscita per il port sulla console ibrida annunciata dal team ThinkingStars con un trailer ufficiale che comunica anche l'apertura dei preorder.

Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch dall'1 settembre 2022, ma è già disponibile dallo scorso marzo su PC, PS4 e PS5. Si tratta di un action adventure con elementi RPG e platform, che mischia il 3D con il 2D creando un effetto veramente particolare. L'ambientazione è classicamente cyberpunk e richiama gli stilemi più amati del genere sci-fi in questione, cosa che risulta evidente anche nel trailer in questione.

La storia ha per protagonista Ann Flores, una combattente altamente addestrata e dotata di straordinarie abilità, impegnata in una missione personale per ritrovare il proprio fratello, cosa che la spinge ad affrontare le tante minacce che emergono sul suo cammino con un'incredibile determinazione.

ANNO: Mutationem mischia elementi action che riprendono caratteristiche da action platform in 2D con momenti più propriamente adventure, che prevedono indagini e dialoghi con altri personaggi, creando dunque un misto molto interessante di caratteristiche differenti. Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di ANNO: Mutationem sulle altre piattaforme.