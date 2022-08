Helldivers 2 in arrivo? Un bizzarro video TikTok di Arrowhead sembra suggerirlo

Helldivers 2 potrebbe essere in sviluppo e potrebbe anche essere annunciato a breve, considerando che sembra essere protagonista di un bizzarro video social pubblicato dal team Arrowhead Games su TikTok e Twitter, che fa inevitabilmente pensare all'arrivo del gioco.

Il simpatico filmato in questione mostra un "normale giorno di una sviluppatrice Arrowhead", che a quanto pare la mattina si prepara il caffè e "ama leggere le prime notifiche sorseggiandolo". Tutto ha un'aria molto rilassata e positiva finché non si arriva a Twitter, dal quale cominciano ad arrivare in sequenza vari messaggi, sempre più insistenti, di fan che chiedono informazioni su un possibile Helldivers 2.



Il filmato si interrompe sulla faccia sconvolta della sviluppatrice, ma il senso di tutto questo sembra sia il fatto di voler porre l'attenzione su Helldivers 2, come a far capire che il gioco sia ormai in sviluppo avanzato. D'altra parte, proprio prima che la sviluppatrice apra il proprio browser, sul desktop del suo computer è possibile vedere una misteriosa icona intitolata "Secret Arrowhead game project", ovvero un misterioso progetto segreto di Arrowhead, che sembra proprio essere un'indicazione su Helldivers 2.

D'altra parte, il primo capitolo è uscito ormai da anni e, nonostante il successo riscontrato, non ha ancora ricevuto un seguito, dunque i tempi potrebbero essere maturi. Helldivers 2, peraltro, compariva nel famoso documento leak di Nvidia GeForce Now, cosa che rende il tutto ancora più convincente.