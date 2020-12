Pokémon: il misterioso caso di Uri Geller e del Kadabra scomparso

Stiamo per raccontarvi una storia davvero curiosa, intitolata il misterioso caso del Kadabra scomparso . I protagonisti del racconto sono innanzitutto i celebri mostriciattoli tascabili targati Nintendo e Game Freak, i Pokémon . Su di loro nessun dubbio: troppo famosi per non conoscerli. Altri protagonisti importanti: un curioso illusionista di origini israeliane, e delle carte da gioco collezionabili che - soprattutto all'inizio degli anni Duemila - spopolavano nei cortili delle scuole e in fumetteria. Presto capirete dove vogliamo arrivare, e sarete in possesso di una vicenda da narrare alle generazioni a venire.

Avete mai sentito parlare di Uri Geller ? Forse sì, forse no: di certo meno dei Pokémon. E in effetti la vicenda che lo lega ai mostriciattoli di Game Freak è piuttosto strana: c'entra in qualche modo una causa legale scomoda. Ma cominciamo dall'inizio, come si conviene: Uri Geller è un illusionista, uno di quelli bravi. Bravi tanto da tenere spettacoli piuttosto noti, da comparire in televisione, da aver costruito insomma un'intera carriera professionale attorno alla sua persona. Potete considerarlo un mago o prestigiatore molto talentuoso.

La causa legale e le carte Pokémon

Ben presto si arrivò ad una vera e propria causa legale: l'avvocato di Uri Geller, cioè, scrisse a Nintendo. Disse che Kadabra, il Pokémon di prima generazione ed evoluzione intermedia tra Abra e Alakazam, era stato creato basandosi proprio sulla personalità dell'illusionista, sul suo "dono" e sui suoi spettacoli. Insomma rappresentava una violazione in tutto e per tutto: Nintendo non poteva usare quel mostriciattolo senza permesso. Tanto più che Kadabra sfruttava poteri telecinetici palesi (come Geller), piegava i cucchiaini con la mente (proprio come Geller), e il suo nome giapponese era Yungerer, che guarda un po' poteva essere scritto anche come Yungeller (Geller! Ancora Geller!).

L'artista minacciò di portare Nintendo in tribunale ed espresse la sua richiesta, a dire il vero curiosa: rimuovere Kadabra dal gioco di carte collezionabili. Non dai videogiochi, solo dal gioco di carte collezionabili: valli a capire, gli artisti. In quella che oggi appare a tutti come una piccola follia personale, Nintendo accettò: e dal 2003 Kadabra non venne più stampato come carta collezionabile. Magari neppure ci avevate fatto caso, ma le cose stanno esattamente così: tanto che, per ovviare a tutti i problemi successivi per il bilanciamento del gioco stesso, venne permesso ad Abra di evolvere direttamente in Alakazam.

Se la rivelazione vi appare sconvolgente, perché non andate a recuperare la vostra collezione dedicata a Pokémon: Gioco di Carte Collezionabili? Magari troverete tantissimi Abra, diversi Alakazam olografici... ma quanti Kadabra? Cercate, cercate.