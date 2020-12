Chronos: Before the Ashes, la recensione: un prequel di Remnant per appassionati

Con la recensione di Chronos: Before the Ashes , in via del tutto eccezionale, potrete tornare nello splendido e inquietantissimo mondo di Remnant: From the Ashes. C'è di mezzo ancora una volta Gunfire Games, è chiaro: nell'estate del 2019 Remnant arrivò su console e PC, catturando immediatamente l'attenzione del pubblico; si trattava di un action RPG con palesissimi (ed efficaci) spunti soulslike. La storia di Chronos: Before the Ashes si lega a quella di Remnant, ma è curiosa. Ora, questo videogioco è già stato pubblicato nel 2016, rigorosamente in esclusiva per dispositivi legati alla realtà virtuale. Complice il "successo" di Remnant, Gunfire Games ha pensato bene di riproporlo in una versione che non ha più bisogno del VR, dal 1 dicembre 2020 disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Com'è andata? Non benissimo, ma il titolo è comunque molto interessante per gli estimatori, sia del genere di appartenenza che del franchise nello specifico. Vi spieghiamo perché.

La trama

Se a suo tempo avete letto la recensione di Remnant: From the Ashes, saprete già probabilmente che la trama - intricata, mai perfettamente chiara, anzi molto criptica - rappresenta uno degli aspetti più affascinanti della produzione di Gunfire Games. Va da sé, dunque, che i fan non possono lasciarsi scappare Chronos: Before the Ashes, neppure al di là di tutti i suoi difetti, che non sono pochi.

La lore di Remnant infatti si lega direttamente al prequel (è naturale) ed entrambe le produzioni si arricchiscono scambievolmente. Cercheremo di spiegarvi il motivo, senza incorrere in facili spoiler. Il mondo, in Chronos: Before the Ashes, sta già finendo, e sono stati scoperti i portali tra i reami, tramite le pietre rosse. Un coraggioso guerriero intraprende la sua missione nel Labirinto, intenzionato ad affrontare e sconfiggere il Drago.

Niente Root, dunque, per il momento: la loro corruzione arriverà in seguito. Il contesto è inoltre molto meno fantascientifico (pur con alcune incursioni) e prevalentemente fantasy. Ma si tratta pur sempre di un'ambientazione ispiratissima, e curata nei minimi dettagli dal tocco di Gunfire. Adorerete quindi nuovamente tutte le atmosfere, i mondi, e i luoghi visitati. E probabilmente, al termine della narrazione e dopo aver raccolto tutti i documenti e i collezionabili presenti, ne saprete anche di più sulla lore. Interessante notare la presenza sia di nuove creature che delle versioni "non contaminate dai Root" di alcune di quelle apparse in Remnant.