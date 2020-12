Cyberpunk 2077: storia del mondo di gioco e personaggi principali

Finalmente ci siamo. Mancano ormai pochi giorno all'attesissimo lancio di Cyberpunk 2077. Negli scorsi mesi abbiamo sofferto numerosi rinvii, ma fortunatamente presto scopriremo se la nostra pazienza è stata premiata. Abbiamo già potuto ammirare diverse meccaniche di gameplay e scoprire alcuni elementi chiave della struttura di gioco, attraverso gli approfondimenti portati tramite gli episodi di Night City Wire. In attesa della nostra recensione, oggi vogliamo ripercorrere la storia del mondo di gioco e conoscere i personaggi chiave che ci accompagneranno durante la nostra avventura. Cos'è accaduto negli ultimi settant'anni e in che modo hanno definito il mondo immaginario di Cyberpunk 2077? Quali sono state le cause che hanno portato alla distruzione e successiva rinascita della famosa città di Night City? Quali sono le origini e l'età del nostro protagonista e come entrerà in contatto con altri personaggi importanti dell'ambientazione? In questo articolo cercheremo di dare una risposta a tutte queste domande, ripassando la storia del mondo di gioco e facendo una panoramica sui personaggi presenti. Tutte queste informazioni non le consideriamo spoiler del gioco, in quanto sono state rilasciate volutamente dagli sviluppatori per farci ambientare al meglio all'interno di Cyberpunk 2077. Chiaramente ci verranno rivelate anche dal videogioco stesso, quindi sta a voi scegliere se gustarvi questo assaggio, oppure attendere ancora qualche giorno per immergervi direttamente.

Il collasso degli USA (1990-2021) Uno dei principali eventi che segnò il mondo di gioco in Cyberpunk 2077 è stato il collasso dei cosiddetti "Vecchi Stati Uniti d'America", definito anche la peggiore catastrofe del XXI secolo. I primi segni di questo cambiamento si notarono già tra il 1990 ed il 2016, quando furono combattute le prime tre Guerre Corporative, le quali hanno rinforzato la posizione delle megacorporazioni dando a loro più potere del governo americano. Accordi ed affiliazioni tra politici e dirigenti di queste aziende hanno unito il mondo della politica con quello del business, creando una nuova forma di governo. Come prima diretta conseguenza, le corporazioni ottennero l'accesso totale a tutte le risorse naturali, portando ad enormi stravolgimenti nel clima del pianeta già di per se non in buona salute. Sul territorio statunitense arrivarono per la prima volta le tempeste di sabbia e una pioggia acida causate da una grossa deforestazione e dal surriscaldamento globale. Come se non bastasse, nel Medio Oriente ci fu la guerra termonucleare, che ha reso il territorio radioattivo, causando una crisi globale del petrolio. L'America tentò invano di arginare i danni causati da questo crollo, manipolando il mercato borsistico europeo e statunitense. Queste operazioni furono scovate e rivelate pubblicamente dando un enorme colpo al governo e permettendo alle corporazioni di ottenere ancora più potere. In questo modo negli Stati Uniti nacque una coalizione tra le agenzie governative nominata "Gang of Four", ponendo la fine definitiva alla democrazia federale. Molti stati rifiutarono di sottomettersi a questo nuovo regime, dichiarandosi "Stati Liberi". Proprio in questo periodo comparvero i primi "Nomads", una nuova classe sociale americana di migranti alla costante ricerca di lavoro, acqua e libertà al di fuori dei nuovi regimi politici. Di conseguenza molte città furono completamente svuotate e le persone si incamminarono lungo un interminabile viaggio per condurre una vita da nomadi.

Ocean War (2021-2023) Verso la fine del 2021, in uno scenario già piuttosto disastroso, ci fu la quarta Guerra Corporativa globale, conosciuta anche come "Ocean War". Due corporazioni nautiche in particolare, la CINO (Corporation Internationale Nauticale et Océanique) e la OTEC (Ocean Technology and Energy Corp), entrarono in competizione per impossessarsi del loro concorrente IHA (Internationale Handelsmarine Aktiengesellschaft). CINO e OTEC ingaggiarono rispettivamente la Militech e l'Arasaka, altre due corporazioni responsabili della sicurezza aziendale, dando così vita ad una vera e propria guerra. Come ognuna delle precedenti Guerre Corporative, i primi segni furono degli omicidi di qualche responsabile aziendale di medio livello, passati piuttosto in secondo piano. I sabotaggi proseguirono sotto forma di attacchi informatici svolti da hacker mercenari, che si insinuarono nei server e data center della corporazione rivale. Questi continui assalti tra le due parti hanno portato a degli inevitabili conflitti tra Arasaka e Militech, le quali hanno scatenato un'altra guerra tra di loro, ricordata da tutti come la "Shadow War", che terminò solamente nel 2023 dopo ingenti danni.

Il dopoguerra (2024-2035) Ci volle più di un decennio per riprendersi dai mali causati dall'ultima Guerra Corporativa e i primi anni furono tutt'altro che pacifici. Ribellioni e proteste si scatenarono in tutto il mondo con i governi che tentarono di riprendere il controllo dopo aver vissuto il predominio delle corporazioni. Arasaka fu incolpata della distruzione di Night City con il lancio della testata nucleare, ma molte voci sostenevano che fosse stata opera di Militech, la quale avrebbe finanziato l'operazione. Mentre il popolo desiderava conoscere la verità, Militech si affidò al governo statunitense con il quale aveva stretto dei forti accordi per tenere la vicenda nell'ombra. In questo periodo ci fu una saturazione dello sviluppo tecnologico con il conseguente calo di potere delle corporazioni. I governi ripresero le forze per tentare di ricostruire i paesi devastati dalla guerra. I "Nomads" precedentemente citati vivevano una vera epoca d'oro, rivendendo la tecnologia militare trovata o rubata sui campi di battaglia o nelle fabbriche ormai abbandonate dopo la fine della guerra. Il governo rifiutò l'aiuto nella ricostruzione di Night City, rasa praticamente al suolo dall'attacco nucleare, dando vita ad ulteriori tensioni e mancanza di fiducia tra il popolo.

Il ritorno alla normalità (2035-2069) Finalmente giunse un'epoca di pace e prosperità sia per i paesi che per le corporazioni di tutto il mondo. Le città cominciarono la ricostruzione in seguito ai danni subiti dalla guerra e il mercato globale riprese a funzionare. Il settore tecnologico uscì dal periodo di saturazione, portando nuove invenzioni e collaborando in maniera sostanziale alla ricostruzione della civiltà moderna. Molte città abbandonate durante il collasso tra gli anni 1990 e 2016 furono ripopolate con l'aiuto delle corporazioni. Il loro obiettivo era quello di riguadagnarsi la fiducia del popolo, dopo aver scatenato quattro guerre e parecchia distruzione. Nacquero così i "Nuovi Stati Uniti d'America", cercando di riportare i vecchi valori in questo futuro mutato dalle Guerre Corporative. In tutto questo la famosa città di Night City, lasciata al proprio destino dal governo statunitense, fu ricostruita dai suoi stessi cittadini con la collaborazione dei "Nomads" della periferia e ovviamente dalle corporazioni che videro subito una nuova opportunità di business e potere. I cittadini di Night City cominciarono a credere che Arasaka non fosse responsabile dell'attacco nucleare sulla loro città. Iniziarono quindi a legare degli accordi con loro, piuttosto che affidarsi al governo statunitense che li aveva abbandonati. Allo stesso tempo vennero create nuove reti intranet nelle varie regioni per cercare di sfuggire al controllo di NetWatch. Questa organizzazione ha infatti il compito di controllare la rete internet globale, ma perse potere proprio grazie a questa suddivisione in piccole sottoreti. I collegamenti tra queste intranet erano comunque sotto sorveglianza e limitarono la diffusione di numerose opportunità più o meno legali.

Guerra dell’Unificazione (2069-2070) Alla fine del 2069 il neoeletto presidente dei "Nuovi Stati Uniti d'America" propose un programma di riunificazione per estendere il suo potere sui così detti "Stati Liberi". Com'era logico aspettarsi, molti di questi territori indipendenti non gradirono la proposta, anzi, si opposero fermamente all'idea del governo. Il conflitto fu inevitabile, quindi il governo decise di dichiarare guerra agli stati separatisti del Colorado, Wyoming, New Mexico, Montana, Arizona, Northern California e Nevada. Oregon, Idaho e Washington riuscirono a rimanere neutrali durante il conflitto, grazie a dei particolari accordi politici. Da una parte il governo si affidò alla corporazione Militech, mentre gli stati separatisti furono segretamente supportati da Arasaka con armi ed esercito. Entrambe le fazioni utilizzarono le ultime tecnologie in campo militare, dando così vita alla "Metal War", una nuova Guerra Corporativa. Night City in tutto questo si ritrovò nel mezzo dello scontro con l'imminente invasione delle truppe del governo. Il consigliere della città - Lucius Rhyne riuscì a chiamare immediatamente le forze di Arasaka per garantire la protezione della città. Questo intervento fu decisivo per la guerra, perché successivamente venne proposto e firmato il "Trattato di Unificazione" tra i "Nuovi Stati Uniti d'America" e la "Coalizione degli Stati Liberi", portando alla fine della "Unification War". Gli Stati Liberi riuscirono a mantenere la loro indipendenza, ma accettarono di collaborare con il governo "New USA". La pace era infatti l'unica soluzione per evitare un ulteriore crisi globale, che avrebbe peggiorato ulteriormente la situazione sotto diversi aspetti. Night City in tutto questo fu promossa a città internazionale libera, indipendente sia dal governo che dalla nuova Coalizione. Il prezzo da pagare però fu la crescita dell'influenza delle corporazioni nella politica e cultura di Night City. La città però riuscì a prosperare in maniera piuttosto evidente, ma come ci si aspettava, non tutti potevano godere di una vita benestante.

Tempi moderni (2070-2077) La fine delle Guerre Corporative globali e la pace nel territorio statunitense non hanno risolto tutti i problemi di questo mondo immaginario. Una delle avversità da affrontare era il cambiamento climatico ed i vari disastri naturali come gli imprevedibili uragani e tornado. La desertificazione e la siccità diventarono ancora più preoccupanti, causando gravi difficoltà alla popolazione di tutto il pianeta. L'acqua pulita cominciò a diventare una risorsa preziosa per molti abitanti della Terra. Il livello dei mari continuava ad alzarsi, mangiandosi un terzo del territorio olandese mentre frequenti allagamenti distrussero parti di Los Angeles e Night City. La sovrappopolazione unita alla mancanza di territori coltivabili hanno portato alla perdita di milioni di vite in Asia e Africa. Le città riuscirono a salvarsi solamente con la coltivazione idroponica verticale per prevenire l'estinzione di massa. Oltre ai problemi climatici sono nate anche sofferenze psicologiche legate alla diffusione delle tecnologie "cyber". Questi innesti tecnologici nel corpo umano hanno portato ad un maggiore isolamento e depressione, arrivando fino alla violenza. In un certo senso gli innesti rendevano le persone "meno umane" e più simili a dei robot, però allo stesso tempo aiutarono a curare diverse malattie e a migliorare la vita degli individiu. Infine, per completare questa serie di disgrazie diffuse nel mondo di Cyberpunk 2077 è nata una notevole differenza nei vari strati sociali ed il crimine ha raggiunto picchi mai visti.