GoldenEye 007, video confronto fra Nintendo Switch e Xbox: che differenze ci sono?

GoldenEye 007 è disponibile da oggi su Nintendo Switch, Xbox Series X|S e Xbox One e, sebbene si tratti sostanzialmente dello stesso gioco, si presenta in versioni leggermente diverse, con caratteristiche differenti che possiamo anche vedere nel video confronto pubblicato da GameXplain.

La versione Nintendo Switch è giocabile attraverso l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, trattandosi di uno dei titoli Nintendo 64 aggiunti al catalogo scaricabile, mentre quella per Xbox è accessibile attraverso l'abbonamento a Xbox Game Pass oppure possedendo la raccolta Rare Replay, visto che si tratta di una vera e propria aggiunta a questa.

Nel primo caso, il gioco è una versione rivista dell'originale per Nintendo 64, con un upscale applicato alla risoluzione e un miglioramento generale nelle performance. Su Xbox è stato effettuato un maggiore lavoro di porting, anche perché il titolo non esisteva su altre piattaforme, originariamente.

Alcune differenze sono visibili anche nel video riportato qui sopra, come le texture a risoluzione maggiore su Xbox ma le differenze maggiori non riguardano tanto gli aspetti tecnici quanto i contenuti e le funzionalità. La versione Nintendo Switch è l'unica a riproporre il multiplayer online, che in questo caso funziona solo tra amici e solo in split screen, ovvero vedrete comunque lo schermo condiviso con gli altri.

La versione Xbox ha il multiplayer solo offline, in presenza e con split-screen anche in questo caso. Sulla console Microsoft inoltre è presente la modalità Campagna classica e può inoltre contare su un adattamento più profondo dei controlli, in particolare con la possibilità di utilizzare uno schema più vicino a quello standard degli FPS moderni con i due stick analogici e due grilletti attivi. Per il resto, abbiamo visto oggi il trailer di lancio del gioco.