GoldenEye 007: il trailer di lancio per Xbox Series X|S, One e Game Pass

Il canale YouTube ufficiale di Rare ha pubblicato il trailer di lancio della nuova versione di GoldenEye 007 per Xbox Series X|S e Xbox One, da ora disponibile per le due console di Microsoft e incluso anche nel catalogo di Rare Replay e Xbox Game Pass, con tanto di supporto a xCloud. Potrete visualizzare il filmato nel player sottostante.

Il trailer ci illustra alcune delle caratteristiche di questa nuova versione, che includono il formato video 16:9 con risoluzione fino a 4K Ultra HD se supportata dal vostro schermo, nuovi obiettivi da sbloccare e il multiplayer locale in split-screen fino a 4 giocatori. Tra le novità troviamo anche delle nuove opzioni per i controlli, con la possibilità di giocare con doppia levetta analogica, come i titoli moderni.

Leggiamo la descrizione ufficiale offerta dall'Xbox Store:

"James Bond è tornato! Più di 20 anni dopo essere comparso sugli scaffali e aver introdotto la modalità stealth in un gioco sparatutto, GoldenEye 007 è tornato per emozionare giocatori vecchi e nuovi. Partendo dall'impianto di armi chimiche ben sorvegliato presso la diga di Byelomorye, guiderai Bond in un'operazione segreta in giro per il mondo per arrestare il devastante satellite armato GoldenEye, prima che il suo potere si scateni sul mondo."

"Con 20 missioni in modalità campagna da padroneggiare a vari livelli di difficoltà, trucchi sbloccabili e un iconica modalità multigiocatore a schermo suddiviso per un massimo di quattro giocatori, GoldenEye 007 contiene tutta l'azione e l'entusiasmo del gioco originale, per non parlare degli obiettivi Xbox da sbloccare e una serie di nuove funzionalità che migliorano la modalità di gioco classica per i giorni nostri. Se sei un giocatore veterano o stai vivendo l'avventura che definisce il genere dell'agente 007 per la prima volta, GoldenEye 007 è davvero imperdibile. E ricorda: hai la licenza di uccidere."

Vi ricordiamo che GoldenEye 007 da oggi è disponibile anche per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo come classico N64. Non si tratta di una versione rimasterizzata al pari di quella Xbox, ma anche in questo caso troviamo il formato video 16:9 e il supporto al multiplayer anche online.